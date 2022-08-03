Песков заявил, что Россия продолжает платить Украине за транзит газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет свои обязательства по выплате Украине средств за транзит газа, сообщает РИА Новости.

Украина объявила о прекращении транзита газа из РФ в Европу через станцию «Сохрановка»

Он отметил, что в настоящее время транзит осуществляется по единственной работающей ветке, за что Киев получает от Москвы средства.

«И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что российская компания подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме через станцию «Суджа», на станции «Сохрановка» заявка отклонена, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Транзит ГазаГазУкраинаРоссияДмитрий Песков
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