Песков заявил, что Россия продолжает платить Украине за транзит газа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет свои обязательства по выплате Украине средств за транзит газа, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время транзит осуществляется по единственной работающей ветке, за что Киев получает от Москвы средства.
«И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что российская компания подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме через станцию «Суджа», на станции «Сохрановка» заявка отклонена, сообщает RT.
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