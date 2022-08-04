Песков заявил, что «Газпрому» нужна документация для получения турбины для «Северного потока»

Как отметил представитель Кремля, российский концерн «очень хотел бы получить эту турбину». Однако «не "Газпром" вводил санкции», и для решения ситуации с оборудованием «абсолютно недостаточно» слов.

«ЕС может говорить одно, но есть Великобритания, а сервисное, техническое обслуживание на постоянной основе осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву, британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены ... «Газпром» просто должен себя застраховать, должен застраховать свою собственность», — подчеркнул Песков.

Ранее турбину для «Северного потока», находившуюся на ремонте в Канаде, доставили в Германию, откуда агрегат должен был быть передан в Россию. Однако в «Газпроме» заявили, что из-за санкций Канады, ЕС, Великобритании и «несоответствия существующей ситуации действующим контрактным обязательствам Siemens» поставка двигателя на компрессорную станцию «Портовая» невозможна, пишет RT.

