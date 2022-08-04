«Газпром» назвал поставку турбины Siemens в Россию невозможной из-за санкций

Возвращению турбины Siemens в Россию для «Северного потока» препятствуют многочисленные ограничения со стороны Запада, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компании «Газпром».

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Санкции в отношении Москвы со стороны Канады, Европейского союза и Великобритании «делают поставку двигателя 073 на компрессорную станцию «Портовая» невозможной», — говорится в сообщении.

В Siemens заявили, что турбину для российского трубопровода «Северный поток» невозможно поставить в Москву из-за позиции российских властей — Москва отказывается предоставлять необходимые документы.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЕвропаГазГазпром
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