Песков: Западные компании будут выходить с рынка на условиях правкомиссии

«Если говорить о концептуальном подходе, то безусловно, те компании, которые уходят ... выходить они будут на тех условиях, которые им скажут в комиссии. Вот такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует», — отметил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что некоторые компании остаются в РФ и продолжают заниматься «весьма и весьма рентабельным бизнесом».

Ранее Financial Times сообщила, что уходящие из России зарубежные организации должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Желающим получить иностранную валюту компаниям могут грозить задержки и потери в суммах.

