Песков: Западные компании будут выходить с рынка на условиях правкомиссии
Западные компании будут выходить из России только на условиях, предложенных правительственной комиссией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если говорить о концептуальном подходе, то безусловно, те компании, которые уходят ... выходить они будут на тех условиях, которые им скажут в комиссии. Вот такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует», — отметил представитель Кремля.
Вместе с тем Песков подчеркнул, что некоторые компании остаются в РФ и продолжают заниматься «весьма и весьма рентабельным бизнесом».
Ранее Financial Times сообщила, что уходящие из России зарубежные организации должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Желающим получить иностранную валюту компаниям могут грозить задержки и потери в суммах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru