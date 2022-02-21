Песков высказался о возможных санкциях США против российских банков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о возможном запрете США на транзакции крупных российских банков, сообщает РИА Новости.
«Пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно», - сказал Песков.
Ранее агентство Reuters сообщило о подготовке в США предварительного пакета санкций в отношении России, которые будут введены в случае «вторжения» на Украину. С помощью разрыва «корреспондентских» отношений между банками в Вашингтоне хотят нанести ущерб российской экономике.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил завкафедрой прикладной экономики НИТУ «МИСиС» Александр Алексахин, ужесточение санкций Запада на фоне эскалации украинского конфликта не разрушит экономику России.
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