Песков высказался о возможных санкциях США против российских банков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о возможном запрете США на транзакции крупных российских банков, сообщает РИА Новости.

«Пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно», - сказал Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило о подготовке в США предварительного пакета санкций в отношении России, которые будут введены в случае «вторжения» на Украину. С помощью разрыва «корреспондентских» отношений между банками в Вашингтоне хотят нанести ущерб российской экономике.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил завкафедрой прикладной экономики НИТУ «МИСиС» Александр Алексахин, ужесточение санкций Запада на фоне эскалации украинского конфликта не разрушит экономику России.

