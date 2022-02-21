«Небольшое торможение»: В России исключили разрушение экономики из-за усиления западных санкций
Экономист Александр Алексахин считает, что усиление западных санкций может притормозить развитие нашей страны, но Россия со всем справится.
Ужесточение западных санкций против России на фоне эскалации украинского конфликта не разрушит экономику нашей страны. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил завкафедрой прикладной экономики НИТУ «МИСиС» Александр Алексахин.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, в случае вторжения России на Украину, применит мощнейший рычаг воздействия на Кремль. Так, она пригрозила Москве экономическими и финансовыми санкциями, назвав экономику «самым слабым местом России». Алексахин считает, что наша страна справится с ними.
«Главное, чтобы не было военных действий, а экономические санкции переживем. Если даже прекратить экспорт в Россию всех товаров – будет потяжелее, но ничего. Может быть, мы не сможем заменить что-то в военных технологиях, а все остальное – ничего страшного. Наверное, санкции немного придержат развитие нашей страны, лучше же все-таки, чтобы была международная торговля. Будет небольшое торможение. По мере возможности будем внедрять зеленые технологии в сферу энергетики, у нас много углеводородов», - отметил он.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за напряженности вокруг Украины введения новых, более жестких санкций против России, напомнит 90-е годы.
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