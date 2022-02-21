«Небольшое торможение»: В России исключили разрушение экономики из-за усиления западных санкций

Ужесточение западных санкций против России на фоне эскалации украинского конфликта не разрушит экономику нашей страны. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил завкафедрой прикладной экономики НИТУ «МИСиС» Александр Алексахин.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, в случае вторжения России на Украину, применит мощнейший рычаг воздействия на Кремль. Так, она пригрозила Москве экономическими и финансовыми санкциями, назвав экономику «самым слабым местом России». Алексахин считает, что наша страна справится с ними.