Песков усомнился в связи обеднения россиян с ростом потребления хлеба

В Кремле признают, что у определённых групп россиян в этом году сократились доходы, но сомневаются, что справедливо увязывать этот факт с увеличением потребления хлеба. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек», - цитирует его РБК.

Песков при этом отказался давать советы россиянам, «как быть». Представитель Кремля, однако, подчеркнул, что президент и правительство работают над минимизацией последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.