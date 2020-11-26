Песков усомнился в связи обеднения россиян с ростом потребления хлеба
В Кремле признают, что у определённых групп россиян в этом году сократились доходы, но сомневаются, что справедливо увязывать этот факт с увеличением потребления хлеба. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек», - цитирует его РБК.
Песков при этом отказался давать советы россиянам, «как быть». Представитель Кремля, однако, подчеркнул, что президент и правительство работают над минимизацией последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Накануне газета «Коммерсантъ» привела аналитические данные о росте потребления хлеба в России в этом году на 60 тысяч тонн. Это первый за пять лет рост показателя. В Российском союзе пекарей объяснили этот факт падением доходов россиян, которые из-за этого стали чаще покупать сытные продукты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru