СМИ: cнижение доходов россиян подняло продажи хлеба
В России зафиксирован рост продаж хлеба, пишет «Коммерсант».
По данным издания, это случилось впервые за пять лет. По словам экспертов, это связано с тем, что россияне переориентировались на более дешевые и сытные продукты из-за снижения доходов: основной рост потребления наблюдается именно в низком ценовом сегменте.
По итогам текущего года объемы продажи хлебных изделий могут увеличиться на 60 тыс. тонн. Профильные предприятия прогнозируют снижение потребления хлеба после стабилизации ситуации в экономике России.
По данным Росстата, во втором квартале 2020 года реальные доходы россиян снизились на 8,4%, в третьем квартале — на 4,8%.
Ранее были названы регионы с самыми большими зарплатами.
На первом месте рейтинга находится Чукотка, где более 40% трудящихся зарплата составляет от 100 тысяч рублей в месяц. На втором место находится Ямало-Hенецкий автономный округ (35%), на третьем — Москва (31,6%).
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