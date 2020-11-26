СМИ: cнижение доходов россиян подняло продажи хлеба

В России зафиксирован рост продаж хлеба, пишет «Коммерсант».

По данным издания, это случилось впервые за пять лет. По словам экспертов, это связано с тем, что россияне переориентировались на более дешевые и сытные продукты из-за снижения доходов: основной рост потребления наблюдается именно в низком ценовом сегменте.

По итогам текущего года объемы продажи хлебных изделий могут увеличиться на 60 тыс. тонн. Профильные предприятия прогнозируют снижение потребления хлеба после стабилизации ситуации в экономике России.

По данным Росстата, во втором квартале 2020 года реальные доходы россиян снизились на 8,4%, в третьем квартале — на 4,8%.

Ранее были названы регионы с самыми большими зарплатами.

На первом месте рейтинга находится Чукотка, где более 40% трудящихся зарплата составляет от 100 тысяч рублей в месяц. На втором место находится Ямало-Hенецкий автономный округ (35%), на третьем — Москва (31,6%).

