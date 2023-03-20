Песков рассказал о сроках строительства газового хаба в Турции

Россия практически потеряла газовый рынок Европы, в нынешних условиях необходимо переключиться на внутреннего потребителя, а не вкладывать миллиарды в инфраструктурные проекты, которые могут провалиться, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН. В конце февраля стоимость газа в Европе опустилась ниже $550 за тысячу кубических метров, такие показатели были зафиксированы впервые с августа 2021 года.

