Песков рассказал о сроках строительства газового хаба в Турции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал создание газового хаба в Турции сложным проектом, сроки по которому могут переноситься из-за каких-либо технических проблем.
Песков заявил, что российская сторона совместно с турецкими партнерами будет контролировать ситуацию, страны продолжат сотрудничество. Сдвиги по времени реализации проекта возможны, добавил он.
Россия практически потеряла газовый рынок Европы, в нынешних условиях необходимо переключиться на внутреннего потребителя, а не вкладывать миллиарды в инфраструктурные проекты, которые могут провалиться, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН. В конце февраля стоимость газа в Европе опустилась ниже $550 за тысячу кубических метров, такие показатели были зафиксированы впервые с августа 2021 года.
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