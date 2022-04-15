Армения начала оплачивать российский газ рублями
Армения перешла на оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра экономики страны Вагана Керобяна.
При этом, когда именно это произошло, не уточняется.
По словам Керобяна, ценообразование происходит в долларах, но оплата проводится в рублях.
«Последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», - уточнил он.
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что по контракту с Арменией уже несколько лет возможно оплачивать газ в рублях, что практикуется при проведении платежей.
Отмечается, что по контракту Армения получает газ по $165 за 1 тысячу кубических метров.
Ранее академик РАН Александр Некипелов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход России на рубли в расчетах за газ со странами Запада может заставить их поставлять нам свои товары за рубли.
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