Армения начала оплачивать российский газ рублями

Армения перешла на оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра экономики страны Вагана Керобяна.

При этом, когда именно это произошло, не уточняется.

По словам Керобяна, ценообразование происходит в долларах, но оплата проводится в рублях.

«Последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», - уточнил он.