Рогозин: американцы задолжали «Роскосмосу» 2 млрд рублей

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в четверг, что американцы не перечислили оплату за полёт астронавта Ван Де Хая на Международную космическую станцию. Он надеется получить всю сумму долга в 2 миллиарда рублей в мае, причём в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«У нас, как и в нефтегазовой сфере, задерживают платежи. Нам одна американская компания, называется она Axiom, которая оплачивала как раз полёт астронавта Ван Де Хая… они пока нам деньги за него не перевели. Приличная сумма, 2 миллиарда рублей», - отметил Рогозин.