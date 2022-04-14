Рогозин: американцы задолжали «Роскосмосу» 2 млрд рублей

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в четверг, что американцы не перечислили оплату за полёт астронавта Ван Де Хая на Международную космическую станцию. Он надеется получить всю сумму долга в 2 миллиарда рублей в мае, причём в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«У нас, как и в нефтегазовой сфере, задерживают платежи. Нам одна американская компания, называется она Axiom, которая оплачивала как раз полёт астронавта Ван Де Хая… они пока нам деньги за него не перевели. Приличная сумма, 2 миллиарда рублей», - отметил Рогозин.

Рогозин допустил возобновление космического сотрудничества с США через 15 лет

По его словам, американская сторона ссылается на проблемы с логистикой.

Ранее Рогозин не исключил, что партнерам по МКС придется платить России за поддержание станции.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:ДолгиМКСРоскосмосДмитрий Рогозин
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