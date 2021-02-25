Песков рассказал о факторах, мешающих бороться с бедностью россиян

В работе российского правительства по борьбе с бедностью есть ряд препятствующих факторов. О этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, власти не намерены опускать руки. Песков отметил, что борьба с бедностью «ведется на постоянной основе».