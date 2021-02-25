Песков рассказал о факторах, мешающих бороться с бедностью россиян
В работе российского правительства по борьбе с бедностью есть ряд препятствующих факторов. О этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, власти не намерены опускать руки. Песков отметил, что борьба с бедностью «ведется на постоянной основе».
«Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают работе, но никто не собирается опускать руки, эта работа будет продолжаться», — заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что эта тема является «абсолютнейшим приоритетом руководства нашей страны, президента Путина и правительства».
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН ранее рассказал, каким будет 2021 год для подавляющего большинства россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru