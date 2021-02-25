Песков рассказал о факторах, мешающих бороться с бедностью россиян

В работе российского правительства по борьбе с бедностью есть ряд препятствующих факторов. О этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, власти не намерены опускать руки. Песков отметил, что борьба с бедностью «ведется на постоянной основе».

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«Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают работе, но никто не собирается опускать руки, эта работа будет продолжаться», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что эта тема является «абсолютнейшим приоритетом руководства нашей страны, президента Путина и правительства».

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН ранее рассказал, каким будет 2021 год для подавляющего большинства россиян.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БедностьДмитрий Песков
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