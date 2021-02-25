Председатель КНР заявил о победе над бедностью в Китае
Китаю удалось ликвидировать бедность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отметил китайский лидер в ходе национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью, стране удалось преодолеть нищету «в региональном масштабе».
Си Цзиньпин подчеркнул, что «совместными усилиями партии и народа» за последние 8 лет из бедности вывели 128 тысяч деревень и 98,9 млн сельских жителей, отмечает RT.
Председатель КНР назвал победу над абсолютной нищетой «историческим чудом», отметив, что такого результата удалось достичь в преддверии 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая.
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