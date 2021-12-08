Песков: Путин не может дать ЦБ указание повысить ключевую ставку
Центробанк сам принимает решение о повышении ключевой ставки, президент РФ Владимир Путин не может дать мегарегулятору указание или сигнал. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, приведение инфляции к целевому уровню может быть достигнуто разными методами. Песков подчеркнул, что такие методики и методы будут прорабатываться правительством.
Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что повышение Сбербанком ставок по ипотеке было ожидаемым, но главной угрозой рынку может стать решение ЦБ.
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