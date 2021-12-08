Песков: Путин не может дать ЦБ указание повысить ключевую ставку

Центробанк сам принимает решение о повышении ключевой ставки, президент РФ Владимир Путин не может дать мегарегулятору указание или сигнал. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, приведение инфляции к целевому уровню может быть достигнуто разными методами. Песков подчеркнул, что такие методики и методы будут прорабатываться правительством.