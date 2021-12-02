Песков прокомментировал темпы инфляции в России

По его словам, резкого всплеска инфляции нет, однако она «выше, чем хотелось бы, выше, чем запланировано».

«Сама по себе инфляция высокая - да, это предмет озабоченности. И этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства. И это постоянно обсуждается», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что принимаемые властями меры позволяют избежать резких скачков и амортизировать ситуацию.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в стране, сообщает RT.

