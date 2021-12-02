Песков прокомментировал темпы инфляции в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высокие темпы инфляции являются предметом озабоченности российских властей, сообщает РИА Новости.

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По его словам, резкого всплеска инфляции нет, однако она «выше, чем хотелось бы, выше, чем запланировано».

«Сама по себе инфляция высокая - да, это предмет озабоченности. И этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства. И это постоянно обсуждается», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что принимаемые властями меры позволяют избежать резких скачков и амортизировать ситуацию.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в стране, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЦентробанкИнфляцияДмитрий Песков
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