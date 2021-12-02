Песков прокомментировал темпы инфляции в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высокие темпы инфляции являются предметом озабоченности российских властей, сообщает РИА Новости.
По его словам, резкого всплеска инфляции нет, однако она «выше, чем хотелось бы, выше, чем запланировано».
«Сама по себе инфляция высокая - да, это предмет озабоченности. И этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства. И это постоянно обсуждается», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что принимаемые властями меры позволяют избежать резких скачков и амортизировать ситуацию.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в стране, сообщает RT.
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