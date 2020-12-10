Песков прокомментировал рост цен на российскую продукцию

Пресc-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская продукция не может так дорожать, сообщает РИА Новости.

Комментируя рост цен на продукты, представитель Кремля отметил, что ситуация на зарубежных рынках, о которой говорил глава государства, «не имеет никакого отношения к рекордным объёмам производства сельхозпродукции» в России.

По словам Пескова, если к росту стоимости отечественной продукции добавить торговые наценки, то речь может идти о том, что «кто-то получает повышенные прибыли».

Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин призвал не допустить роста цен на продуты питания, когда «всё есть, но не всем по карману, не могут купить».

Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству проработать проблему роста цен с крупными торговыми сетями. Кроме того глава кабмина обязал ФАС еженедельно докладывать ему о динамике цен на продукты.

