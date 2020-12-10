Мишустин рассказал, кто виноват в росте цен на продукты

Теперь, по словам Мишустина, ФАС должна будет каждую неделю докладывать ему о динамике цен на продукты, говорится в сообщении на сайте правительства.

Сегодня днем глава правительства потребовал «без воды» доложить ему о ситуации с ценами.

Накануне на рост цен на продукты обратил внимание президент РФ Владимир Путин, сообщает РЕН ТВ. Он заявил, что нельзя допустить ситуацию, когда россиянам не хватает денег на еду. Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, как относится к заявлению главы государства.

