Мишустин рассказал, кто виноват в росте цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству проработать с крупными торговыми сетями проблему роста цен на продукты.
По словам премьера, рост цен стал заметен уже осенью, но ряд чиновников объясняли это сезонными факторами. В результате ситуация была пущена на самотек.
Теперь, по словам Мишустина, ФАС должна будет каждую неделю докладывать ему о динамике цен на продукты, говорится в сообщении на сайте правительства.
Сегодня днем глава правительства потребовал «без воды» доложить ему о ситуации с ценами.
Накануне на рост цен на продукты обратил внимание президент РФ Владимир Путин, сообщает РЕН ТВ. Он заявил, что нельзя допустить ситуацию, когда россиянам не хватает денег на еду. Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, как относится к заявлению главы государства.
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