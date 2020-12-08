Песков оценил ситуацию в экономике России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике на фоне пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что в Кремле предполагают, что в 2021 году падение российской экономики будет не таким сильным, как в этом.
При этом Песков отметил, что и в 2020-ом последствия кризиса удалось минимизировать. По словам представителя Кремля, год удалось пройти с «наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран», отмечает Свободная пресса.
Между тем, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних каникул. По его мнению, они отрицательно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье граждан.
Он рассказал, что первые дни января – это самые напряженные дни для скорой помощи.
«Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо», - заявил Онищенко РИА Новости.
По мнению парламентария, выходным должно быть 31 декабря, потому что «все равно никто не работает». А затем, встретив Новый год, весь мир начинает работать.
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