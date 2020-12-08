Песков оценил ситуацию в экономике России

Между тем, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних каникул. По его мнению, они отрицательно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье граждан.

Он рассказал, что первые дни января – это самые напряженные дни для скорой помощи.

«Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо», - заявил Онищенко РИА Новости.

По мнению парламентария, выходным должно быть 31 декабря, потому что «все равно никто не работает». А затем, встретив Новый год, весь мир начинает работать.