Saxo Bank представил «шокирующий прогноз» на 2021 год

Saxo Bank ежегодно публикует «шокирующие предсказания» на следующий год. В основном они касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной «ударной волной».

Так, по мнению главного экономиста Saxo Bank Стина Якобсена, Amazon в 2021 году перенесет штаб-квартиру на Кипр. Кроме того, разработка и вывод на рынок вакцины (или нескольких вакцин) от COVID-19 окажет негативное влияние на мировую экономику. Также он полагает, что на Западе появится блокчейн-сеть, которая будет ориентирована на проверку информации и борьбу с фейковыми новостями. Помимо этого, в прогнозе содержится информация о том, что развитие технологий приведет к массовой безработице по всему миру, отмечает Газета.ру.

И хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2021 год, они предупреждают о том, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления ряда событий как очень малую.