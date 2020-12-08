Saxo Bank представил «шокирующий прогноз» на 2021 год

Saxo Bank ежегодно публикует «шокирующие предсказания» на следующий год. В основном они касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной «ударной волной».

Так, по мнению главного экономиста Saxo Bank Стина Якобсена, Amazon в 2021 году перенесет штаб-квартиру на Кипр. Кроме того, разработка и вывод на рынок вакцины (или нескольких вакцин) от COVID-19 окажет негативное влияние на мировую экономику. Также он полагает, что на Западе появится блокчейн-сеть, которая будет ориентирована на проверку информации и борьбу с фейковыми новостями. Помимо этого, в прогнозе содержится информация о том, что развитие технологий приведет к массовой безработице по всему миру, отмечает Газета.ру.

И хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2021 год, они предупреждают о том, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления ряда событий как очень малую.

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Между тем, в апреле в обзоре Saxo Bank отмечалось, что вспышка COVID-19 запустила три макроэкономических импульса, а именно глобальный удар по спросу, глобальный удар по предложению, а также нефтяную войну, которая снизила цены на мировом рынке до многомесячных минимумов.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен уверен, что эти события приведут к масштабному обесцениванию капитала, а также структурной безработице. По его мнению, этот тройной удар по мировой экономике практически гарантированно сделает 2020-й потерянным годом.

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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
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