Песков опроверг планы по национализации активов Запада по низким ценам

О такой возможности писала газета Financial Times. Британские журналисты утверждали, что национализация западных активов по низким ценам необходима для дальнейшей их перепродажи. Якобы такая мера позволит наполнить бюджет.

По словам Пескова, подобные сообщения не соответствуют действительности.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала идею о новой приватизации в России. Положительно об инициативе высказался и глава Сбербанка Герман Греф, передает «Радиоточка НСН».

