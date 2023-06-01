Директор ФСБ Бортников: Запад хочет дестабилизировать ситуацию в СНГ

Запад хочет дестабилизировать ситуацию в СНГ с помощью резкого повышения конфликтного потенциала. Такое заявление сделал директор ФСБ России Александр Бортников, слова которого приводит Белта.

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Он отметил, что на прошедшем заседании совета в 2022 году был сделан прогноз о том, как изменится оперативная обстановка. По словам Бортникова, те оценки подтвердили события текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на пространстве СНГ. По его словам, не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных революций», активно используется «карта национализма и экстремизма», а также разжигаются вооруженные конфликты, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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