Песков объяснил выгоду списания Россией долгов с африканских стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в чем выгоду для России от списания долгов африканским странам на 20 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, такое значительное долговое бремя являлось тормозом развития сотрудничества российскими компаниями с африканскими странами. «Имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты», - цитирует его агентство.