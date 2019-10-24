Песков объяснил выгоду списания Россией долгов с африканских стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в чем выгоду для России от списания долгов африканским странам на 20 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, такое значительное долговое бремя являлось тормозом развития сотрудничества российскими компаниями с африканскими странами. «Имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты», - цитирует его агентство.
Песков подчеркнул, что теперь, когда компании имеют возможность зарабатывать деньги, это будет увеличивать товарооборот, будут расти налоговые поступления в бюджет.
Напомним, о списании долга с африканских стран объявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи. Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в эфире НСН приветствовал заявление Путина, отметив, что вернуть эти долги все равно было бы крайне сложно.
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