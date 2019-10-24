«Россия — Африка» вошел в тройку самых дорогих форумов за 10 лет

Прошедший в Сочи 23-24 октября саммит «Россия - Африка» вошел в тройку самых дорогих форумов за последнее десятилетие. Об этом сообщает РБК.

Издание пришло к такому выводу после анализа данных сайта госзакупок. Так, по данным издания, этот форум обошелся государству в 4,5 млрд долларов. В рейтинге самых дорогих форумов он занял третье место.

Лидером по стоимости стал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году (4,85 млрд рублей), на втором месте саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году (4,17 млрд рублей). Организацией всех трех мероприятий занимался фонд «Росконгресс».

В качестве сравнения РБК приводит стоимость других официальных мероприятий. Так, например, Петербургский международный экономический форум обошелся дешевле более чем в 2 раза, его организация обошлась в 2 млрд рублей, а за проведение двухдневного инвестфорума в Сочи было отдано 42 млн руб.



