А кому легко? Кремль поспорил со статистикой обеднения

Несогласие с оценками падения доходов россиян зарубежными экспертами выразил представитель Кремля. Согласно опубликованному исследованию NielsenIQ, почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями пандемии. В свою очередь, агентство Bloomberg составило список государств – «горячих точек» по росту стоимости продуктов питания. В этот список вошла и Россия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил:

«У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными».

По его словам, из-за пандемии «многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения». «Это произошло во всем мире. Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», - указал Песков.

Тут уместно вспомнить попытки конца 2020 – начала 2021 года сдержать взрывной рост цен на сахар-песок и подсолнечное масло. А в качестве «второй серии» привести сегодняшнее поручение вице-премьера Андрея Белоусова Федеральной антимонопольной службе (ФАС) - проверить обоснованность роста цен на яйца и мясо птицы. Это, кстати, тоже случилось не внезапно: еще в феврале сообщалось о предложении торговым сетям от агрокомплексов увеличить цены на мясо птицы и яйца на 10 процентов. Тогда в Минсельхозе заверили, что рост цен на мясо птицы и яйца в России останется в пределах общей продовольственной инфляции.