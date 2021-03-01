А кому легко? Кремль поспорил со статистикой обеднения
Представитель Кремля назвал неверными выводы о более сильном, чем во всем мире, падении доходов россиян. Менее затяжным оно от этого не стало
Несогласие с оценками падения доходов россиян зарубежными экспертами выразил представитель Кремля. Согласно опубликованному исследованию NielsenIQ, почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями пандемии. В свою очередь, агентство Bloomberg составило список государств – «горячих точек» по росту стоимости продуктов питания. В этот список вошла и Россия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил:
«У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными».
По его словам, из-за пандемии «многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения». «Это произошло во всем мире. Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», - указал Песков.
Тут уместно вспомнить попытки конца 2020 – начала 2021 года сдержать взрывной рост цен на сахар-песок и подсолнечное масло. А в качестве «второй серии» привести сегодняшнее поручение вице-премьера Андрея Белоусова Федеральной антимонопольной службе (ФАС) - проверить обоснованность роста цен на яйца и мясо птицы. Это, кстати, тоже случилось не внезапно: еще в феврале сообщалось о предложении торговым сетям от агрокомплексов увеличить цены на мясо птицы и яйца на 10 процентов. Тогда в Минсельхозе заверили, что рост цен на мясо птицы и яйца в России останется в пределах общей продовольственной инфляции.
Эти заверения, однако, разбиваются о данные Росстата, согласно которым, те же яйца куриные продолжают дорожать. За период с 16 по 24 февраля в целом по стране они подорожали на 1,1% к показателям предыдущего недельного периода наблюдения. При этом в 16 субъектах рост цен за эти дни составил 3%, а в шести – от 3 до 10%.
Что же касается доходов россиян, то в этом вопросе поводов для оптимизма и близко нет. Тот же Росстат привел данные за 2020 год, из которых следует, что реальные располагаемые денежные доходы населения страны сократились на 3,5% в годовом выражении. Сокращались они все время с 2014 по 2017 год. Потом пару лет была статистически малая «передышка»: +0,1% в 2018 году и целый один в 2019. Однако по итогам 2020 года реальные располагаемые денежные доходы оказались на 10,6% меньше уровня 2013 – последнего года их устойчивого роста.
С этим не согласиться уже как-то не комильфо: статистика-то своя, родная…
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