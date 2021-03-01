Люди стонут. Нечаев рассказал о «голодных бунтах» в России
Экс-министр экономики России в эфире НСН согласился с данными Bloomberg об экономии россиян.
70% россиян экономят в том числе на продуктах питания. К таким выводам, как передает Bloomberg, пришли аналитики NielsenIQ. На основе их данных агентство включило Россию в список "горячих точек", где из-за роста цен на продукты возможны протесты. В Кремле с этим выводом не согласны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН согласился с данными Bloomberg об экономии россиян.
«Это так. Они переходят на более дешевые продукты, менее качественные. Но пока у людей есть возможность адаптироваться, перестраивать свое потребление, они больше заняты этим, а не выходом на улицы. Мы с пармезана перешли на "сырный продукт". Когда исчезнет "сырный продукт", люди, наверное, выйдут на улицы. Рост цен в последние несколько недель и даже месяцев приобрел скачкообразный характер. Но массовых общественных протестов мы пока не наблюдаем. Люди стонут, жалуются в соцсетях, но адаптируются, каких-то публичных протестных акций нет», - отметил Нечаев.
По его мнению, развитие ситуации с ценами на продукты во многом будет зависеть от курса рубля, потому что в России, несмотря на санкции, до сих пор довольно большая доля импортных продуктов в потребительской корзине.
«Помимо продуктов, еще и импортное сырье. Тот самый "сырный продукт" делается с импортным пальмовым маслом. По мере ослабления рубля это сырье дорожает. А это будет зависеть от динамики нефти. Для российской экономики это ключевой фактор», - заключил экономист.
Ранее Андрей Нечаев заявил в эфире НСН, что ситуация с бедностью в России катастрофическая.
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