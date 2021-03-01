Люди стонут. Нечаев рассказал о «голодных бунтах» в России

70% россиян экономят в том числе на продуктах питания. К таким выводам, как передает Bloomberg, пришли аналитики NielsenIQ. На основе их данных агентство включило Россию в список "горячих точек", где из-за роста цен на продукты возможны протесты. В Кремле с этим выводом не согласны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН согласился с данными Bloomberg об экономии россиян.

«Это так. Они переходят на более дешевые продукты, менее качественные. Но пока у людей есть возможность адаптироваться, перестраивать свое потребление, они больше заняты этим, а не выходом на улицы. Мы с пармезана перешли на "сырный продукт". Когда исчезнет "сырный продукт", люди, наверное, выйдут на улицы. Рост цен в последние несколько недель и даже месяцев приобрел скачкообразный характер. Но массовых общественных протестов мы пока не наблюдаем. Люди стонут, жалуются в соцсетях, но адаптируются, каких-то публичных протестных акций нет», - отметил Нечаев.