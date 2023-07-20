Песков назвал «верхом маразма» санкции против лагеря «Артек»

Великобритании должно быть стыдно за санкции против детского лагеря «Артем», заявил агентству ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Честно говоря, что поразило за последнее время - это санкции Великобритании против "Артека". Вот это верх маразма», - сказал он.

Политик добавил, что ему было бы стыдно за подобные действия правительства, будь он британцем.

Ранее Британия объявила санкциях против ряда российских граждан, а также детского лагеря «Артек» в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Полегенько
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДетский ЛагерьЛагерь "Артек"

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