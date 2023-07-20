Песков назвал «верхом маразма» санкции против лагеря «Артек»

«Честно говоря, что поразило за последнее время - это санкции Великобритании против "Артека". Вот это верх маразма», - сказал он.

Политик добавил, что ему было бы стыдно за подобные действия правительства, будь он британцем.

Ранее Британия объявила санкциях против ряда российских граждан, а также детского лагеря «Артек» в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

