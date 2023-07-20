Госдеп: концерн «Калашников» повторно попал под санкции США

Концерн «Калашников» повторно попал под ограничения США, заявили в американском Госдепартаменте, сообщает РИА Новости.

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Как уточнили в ведомстве, первоначально «Калашников» оказался в санкционном списке в 2015 году. Сейчас же концерн попал в список как лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России.

Рестрикции введены и против гендиректора компании Владимира Лепина, добавили в госдепе.

Ранее Минфин США ввел санкции против Кудрина и Сахалинского пароходства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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