Госдеп: концерн «Калашников» повторно попал под санкции США

Как уточнили в ведомстве, первоначально «Калашников» оказался в санкционном списке в 2015 году. Сейчас же концерн попал в список как лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России.

Рестрикции введены и против гендиректора компании Владимира Лепина, добавили в госдепе.

Ранее Минфин США ввел санкции против Кудрина и Сахалинского пароходства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

