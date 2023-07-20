Госдеп: концерн «Калашников» повторно попал под санкции США
20 июля 202319:12
Концерн «Калашников» повторно попал под ограничения США, заявили в американском Госдепартаменте, сообщает РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, первоначально «Калашников» оказался в санкционном списке в 2015 году. Сейчас же концерн попал в список как лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России.
Рестрикции введены и против гендиректора компании Владимира Лепина, добавили в госдепе.
Ранее Минфин США ввел санкции против Кудрина и Сахалинского пароходства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru