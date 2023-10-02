Песков напомнил о долгах Молдавии за газ
2 октября 202313:39
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты «Газпрома» с Молдавией по газу продолжаются, сообщает РИА Новости.
Комментируя отказ молдавской стороны от закупок газа у российской компании он напомнил, что у Кишинёва есть долги за газ.
«Конечно, нужно разбираться в деталях... Есть спор относительно размера этих долгов. Этот диалог должен продолжаться», - заключил Песков.
Ранее Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика прекратит закупки газа у «Газпрома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru