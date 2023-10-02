Песков напомнил о долгах Молдавии за газ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты «Газпрома» с Молдавией по газу продолжаются, сообщает РИА Новости.

Молдавия закупит газ на кредитные средства от Европы

Комментируя отказ молдавской стороны от закупок газа у российской компании он напомнил, что у Кишинёва есть долги за газ.

«Конечно, нужно разбираться в деталях... Есть спор относительно размера этих долгов. Этот диалог должен продолжаться», - заключил Песков.

Ранее Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика прекратит закупки газа у «Газпрома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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