Песков напомнил о долгах Молдавии за газ

Комментируя отказ молдавской стороны от закупок газа у российской компании он напомнил, что у Кишинёва есть долги за газ.

«Конечно, нужно разбираться в деталях... Есть спор относительно размера этих долгов. Этот диалог должен продолжаться», - заключил Песков.

Ранее Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика прекратит закупки газа у «Газпрома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

