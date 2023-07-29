Первый зампред Центробанка Юдаева станет советником Набиуллиной

Как отметили в ЦБ, Юдаева продолжит заниматься развитием исследований и аналитики, в частности, «научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений».

«Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам», — указали в Центробанке.

Кроме того, экс-первый зампред останется членом Совета директоров и Комитета финансовой стабильности Центробанка.

Контролем и координацией работы Службы анализа рисков займется первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Департамента финансовой стабильности — зампредседателя Филипп Габуния, департаментов исследований, прогнозирования и статистики — зампред Алексей Заботкин, Департамента управления данным — заместитель председателя Валерий Казарин.

