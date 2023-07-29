Первый зампред Центробанка Юдаева станет советником Набиуллиной
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева покинет свой пост и с 1 августа займет должность советника председателя Центробанка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Как отметили в ЦБ, Юдаева продолжит заниматься развитием исследований и аналитики, в частности, «научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений».
«Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам», — указали в Центробанке.
Кроме того, экс-первый зампред останется членом Совета директоров и Комитета финансовой стабильности Центробанка.
Контролем и координацией работы Службы анализа рисков займется первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Департамента финансовой стабильности — зампредседателя Филипп Габуния, департаментов исследований, прогнозирования и статистики — зампред Алексей Заботкин, Департамента управления данным — заместитель председателя Валерий Казарин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Локальный режим ЧС ввели на месте падения обломков ракеты в Таганроге
- Первый зампред Центробанка Юдаева станет советником Набиуллиной
- Путин и лидеры африканских государств приняли декларацию саммита «Россия-Африка»
- Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной
- Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
- На перевале Дятлова пропал 18-летний юноша
- МИД анонсировал запуск электронных виз в Россию 1 августа
- Белый дом: США не поощряют ударов по территории России
- Беспилотник США опасно сблизился с российским самолетом в Сирии
- Зеленский заявил о повреждении здания СБУ в Днепре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru