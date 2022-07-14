Первый российский электромобиль начнут собирать в Липецке

В России с сентября запустят производство российских электромобилей, в этом же месяце первые машины поступят в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Сборка российского электромобиля Evolute будет проходить на заводе «Моторинвест» в Липецке.

По своим характеристикам модель скопирована с китайского электромобиля Sokon SF5.