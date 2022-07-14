Первый российский электромобиль начнут собирать в Липецке
В России с сентября запустят производство российских электромобилей, в этом же месяце первые машины поступят в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Сборка российского электромобиля Evolute будет проходить на заводе «Моторинвест» в Липецке.
По своим характеристикам модель скопирована с китайского электромобиля Sokon SF5.
Как отмечается, Evolute будет участвовать в программе льготного автолизинга. Также на него будет действовать льготный автокредит со скидкой 35%.
Ранее «АвтоВАЗ» заявил о планах создать новое семейство автомобилей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- В Китае подтвердили переговоры с США по ценам на российскую нефть
- Первая школа Херсонской области получила российскую аккредитацию
- Первый российский электромобиль начнут собирать в Липецке
- Красную площадь закроют для людей 14 июля
- Экономист рассказал, как получать дополнительный доход на пенсии
- ФСБ задержала в пяти регионах сборщиков денег для сирийских боевиков
- РЖД могут освободить от штрафов за нарушение сроков доставки грузов
- Президент Эстонии принял отставку премьера страны Каллас
- В Госдуме предложили оснастить машины каршеринга алкозамками
- Байден: США готовы атаковать Иран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru