Первый российский электромобиль начнут собирать в Липецке

В России с сентября запустят производство российских электромобилей, в этом же месяце первые машины поступят в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Сборка российского электромобиля Evolute будет проходить на заводе «Моторинвест» в Липецке.

По своим характеристикам модель скопирована с китайского электромобиля Sokon SF5.

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Как отмечается, Evolute будет участвовать в программе льготного автолизинга. Также на него будет действовать льготный автокредит со скидкой 35%.

Ранее «АвтоВАЗ» заявил о планах создать новое семейство автомобилей.

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