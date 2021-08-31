Первый город-миллионник может появиться на Дальнем Востоке

В Дальневосточном федеральном округе планируется создать первый город-миллионник, сообщает РБК со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

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По его словам, это станет возможным при объединении Владивостока (600 тыс. человек) с Артемом, где живут более 100 тыс., и создании нового города спутника. В эту агломерацию планируется привлечь около 300 тысяч человек.

Как отметил Чекунков, в настоящее время просчитывается данная бизнес-модель. Как ожидается, новый город-спутник будет называться Спутник.

Министр отметил, что Владивосток должен стать третьим по привлекательности городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга.

Тем временем, Росавиация обратилась в кабмин России с просьбой увеличить ежегодные субсидии для перелетов жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны, говорится в сообщении ведомства.

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ФОТО: Курильские острова РИА Новости / Сергей Красноухов
ТЕГИ:ЭкономикаДальний Восток
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