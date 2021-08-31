Первый город-миллионник может появиться на Дальнем Востоке
В Дальневосточном федеральном округе планируется создать первый город-миллионник, сообщает РБК со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
По его словам, это станет возможным при объединении Владивостока (600 тыс. человек) с Артемом, где живут более 100 тыс., и создании нового города спутника. В эту агломерацию планируется привлечь около 300 тысяч человек.
Как отметил Чекунков, в настоящее время просчитывается данная бизнес-модель. Как ожидается, новый город-спутник будет называться Спутник.
Министр отметил, что Владивосток должен стать третьим по привлекательности городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга.
Тем временем, Росавиация обратилась в кабмин России с просьбой увеличить ежегодные субсидии для перелетов жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны, говорится в сообщении ведомства.
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