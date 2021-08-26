Жителям Дальнего Востока предложено увеличить субсидии для перелетов

Росавиация обратилась в кабмин России с просьбой увеличить ежегодные субсидии для перелетов жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны, говорится в сообщении ведомства.

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Росавиация просит о дополнительном финансировании из-за значимости субсидированных авиаперевозок для дальневосточников. Предложено одобрить выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022-2024 годы в объеме 7,5 млрд руб. ежегодно, что позволит ежегодно перевозить не менее 700 тыс. жителей Дальнего Востока.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести льготные тарифы на приобретение авиабилетов для семей с детьми, сообщается на сайте кабмина.

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ФОТО: Alex Beltyukov / wikimedia.org
ТЕГИ:АвиаперелетыСубсидииДальний Восток
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