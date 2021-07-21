Компания Абрамовича отказалась строить ЦБК на Дальнем Востоке
Лесопромышленный холдинг RFP Group, совладельцем которого является Роман Абромович, отказался от строительства целлюлозно-бумажного комбината на Дальнем Востоке по экономическим причинам, передает РБК со ссылкой на главу компании Константина Лашкевича.
По его словам, инвестиции оценивались в один миллиард долларов, были привлечены иностранные консультанты, которые проработав проект, пришли к выводу о его нулевой доходности.
Ранее Лашкевич отмечал, что в регионе становится все меньше леса, пригодного для переработки и предложил разрешить приватизацию 2-3% лесов России.
По его словам, это необходимо, чтобы на участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса, передает Ura.ru.
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