Компания Абрамовича отказалась строить ЦБК на Дальнем Востоке

Лесопромышленный холдинг RFP Group, совладельцем которого является Роман Абромович, отказался от строительства целлюлозно-бумажного комбината на Дальнем Востоке по экономическим причинам, передает РБК со ссылкой на главу компании Константина Лашкевича.

По его словам, инвестиции оценивались в один миллиард долларов, были привлечены иностранные консультанты, которые проработав проект, пришли к выводу о его нулевой доходности.