Первую партию дагестанского коньяка отправили в Китай
Кизлярский коньячный завод поставил свою продукцию в Китай, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Отмечается, что в рамках первой партии было отправлено больше шести тысяч бутылок коньяка. На полках китайских магазинов продукция дагестанского производителя появится уже в конце мая 2024 года.
До конца года Кизлярский коньячный завод планирует поставить в Китай больше 11 тысяч декалитров продукции.
Ранее руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев в интервью «Радиоточке НСН» рассказал, почему на полках российских магазинов становится все больше коньячных подделок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru