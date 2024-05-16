Первую партию дагестанского коньяка отправили в Китай

Отмечается, что в рамках первой партии было отправлено больше шести тысяч бутылок коньяка. На полках китайских магазинов продукция дагестанского производителя появится уже в конце мая 2024 года.

До конца года Кизлярский коньячный завод планирует поставить в Китай больше 11 тысяч декалитров продукции.

Ранее руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев в интервью «Радиоточке НСН» рассказал, почему на полках российских магазинов становится все больше коньячных подделок.

