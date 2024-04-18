Эксперт объяснил, почему россияне стали чаще покупать коньяк
Выросшие доходы значительной части россиян привели к росту спроса на коньяк. Об этом сайту АиФ рассказал глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
По данным Росалкогольтабакконтроля, по итогам первого квартала текущего года в России розничные продажи водки выросли на 1,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом спрос на коньяк увеличился почти на 10%.
Дробиз отметил, что это связано с тем, что россияне, которые стали зарабатывать больше, стали чаще обращать внимание на более дорогие напитки, однако водки всё же продаётся больше.
«Причина в эффекте низкой базы — дело в том, что водки продается в России гораздо больше, чем коньяка, поэтому и рост в процентах по её продажам выглядит скромнее», — заключил он.
Ранее Министерство финансов России предложило повысить минимальные цены на водку и коньяк с 1 июня 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru