Сможет ли российский электромобиль «Атом» побороться с «китайцами» и Tesla
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с НСН оценил перспективы создания новой отечественной марки электромобилей, сравнив ее с конкурентами из Китая.
Будущее российского электромобиля «Атом» зависит от возможности потребителей его приобрести, а также от доступности сервиса, заявил НСН директор Национального общественного центра безопасности движения, глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Ранее стало известно, что российский электромобиль «Атом» вышел на тесты. Уже выпущено 26 прототипов с кузовом из штампованной стали. Следующим шагом должны стать заводские испытания, когда прототипы будут максимально приближены к тем, что пойдут в серию. Канаев обратил внимание на то, что многие комплектующие «Атома» поставляются из Китая.
«Я считаю, что будущее у электрокаров есть. Все определяется ценой вопроса. Будущее российского электромобиля «Атом» зависит от возможности потребителей его приобрести, а также от доступности сервиса. С этим, как правило, бывают проблемы. «Атом», в принципе, можно назвать российской разработкой, но многие комплектующие и комплектующие к комплектующим поставляются из Китайской Народной Республики. Полностью перейти на создание российского бренда со своими собственными комплектующими со временем, думаю, удастся, если это будет необходимо. Пока идут испытания, нет смысла вкладываться во всё. Наладить собственное производство или нет, наверное, будут думать только после того, как их станут покупать», - предположил эксперт.
Он также отметил, что попытки создать новую российскую автомобильную марку предпринимались не раз.
«Могу сказать, что "Атом" по характеристикам не уступает хорошим китайским автомобилям, но значительно уступает американской Tesla. Чтобы достигнуть такого уровня нужно ещё работать и работать. Это не первая попытка создать собственную автомобильную марку, но у нас очень хорошо создаются пока только опытные образцы и дизайнерские модели. Когда дело доходит до конкретного производства, возникают серьезные проблемы. Если оценивать перспективы «Атома», то они очень слабые, потому что сейчас очень серьезный спад на рынке. Многие автоконцерны, в том числе наши, сокращают производство. В долгосрочной перспективе, конечно, будущее есть, но в краткосрочной могут быть определенные трудности», - объяснил он.
Канаев подчеркнул, что многое зависит от возможностей правительства.
«Очень многое зависит от финансирования. Насколько серьезно правительство РФ настроено выпустить эту модель? Насколько лоббисты помогут производственникам? Сделать всё за два года практически невозможно, а именно за такой срок нужно суметь выпустить автомобиль. Говорить о стоимости автомобиля до его производства на конвейере сейчас абсолютно невозможно. У нас многие модели дорожали практически на 100%. Заявляли перед выпуском, что автомобиль будет стоить 2,5 миллиона, а оказывалось, что затраты на его производство были около 5 миллионов рублей», - пояснил глава Федерации автовладельцев России.
Ранее в РПФИ рассказали о планах продавать будущий российский электрокар «Атом» в Китае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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