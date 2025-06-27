«Могу сказать, что "Атом" по характеристикам не уступает хорошим китайским автомобилям, но значительно уступает американской Tesla. Чтобы достигнуть такого уровня нужно ещё работать и работать. Это не первая попытка создать собственную автомобильную марку, но у нас очень хорошо создаются пока только опытные образцы и дизайнерские модели. Когда дело доходит до конкретного производства, возникают серьезные проблемы. Если оценивать перспективы «Атома», то они очень слабые, потому что сейчас очень серьезный спад на рынке. Многие автоконцерны, в том числе наши, сокращают производство. В долгосрочной перспективе, конечно, будущее есть, но в краткосрочной могут быть определенные трудности», - объяснил он.

Канаев подчеркнул, что многое зависит от возможностей правительства.

«Очень многое зависит от финансирования. Насколько серьезно правительство РФ настроено выпустить эту модель? Насколько лоббисты помогут производственникам? Сделать всё за два года практически невозможно, а именно за такой срок нужно суметь выпустить автомобиль. Говорить о стоимости автомобиля до его производства на конвейере сейчас абсолютно невозможно. У нас многие модели дорожали практически на 100%. Заявляли перед выпуском, что автомобиль будет стоить 2,5 миллиона, а оказывалось, что затраты на его производство были около 5 миллионов рублей», - пояснил глава Федерации автовладельцев России.

Ранее в РПФИ рассказали о планах продавать будущий российский электрокар «Атом» в Китае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

