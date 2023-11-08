СМИ: В 2035 году доля электрокаров на российском рынке достигнет 25%

В 2035 году доля электрокаров на российском рынке достигнет 25%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Б1.

Аналитики считают, что уже к 2030 году продажи электромобилей выйдут на уровень 220 тысяч штук, что составит 12% рынка. Ожидается, что к 2035 году продажи приблизятся к 483 тысячам машин.

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Накануне Минпромторг РФ предложил увеличить скидку на электромобиль с 25% до 35% при покупке по программе льготного автокредитования. Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал скидку на электромобили в рамках льготного кредитования «хитрой» схемой, которая по факту не снижает стоимость машины. Автоэксперт отметил, что лучше было бы ввести прямой налоговый вычет для покупателей электромобилей, но государство решило поддержать еще и банки.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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