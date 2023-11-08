СМИ: В 2035 году доля электрокаров на российском рынке достигнет 25%

Накануне Минпромторг РФ предложил увеличить скидку на электромобиль с 25% до 35% при покупке по программе льготного автокредитования. Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал скидку на электромобили в рамках льготного кредитования «хитрой» схемой, которая по факту не снижает стоимость машины. Автоэксперт отметил, что лучше было бы ввести прямой налоговый вычет для покупателей электромобилей, но государство решило поддержать еще и банки.

