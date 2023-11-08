СМИ: В 2035 году доля электрокаров на российском рынке достигнет 25%
В 2035 году доля электрокаров на российском рынке достигнет 25%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Б1.
Аналитики считают, что уже к 2030 году продажи электромобилей выйдут на уровень 220 тысяч штук, что составит 12% рынка. Ожидается, что к 2035 году продажи приблизятся к 483 тысячам машин.
Накануне Минпромторг РФ предложил увеличить скидку на электромобиль с 25% до 35% при покупке по программе льготного автокредитования. Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал скидку на электромобили в рамках льготного кредитования «хитрой» схемой, которая по факту не снижает стоимость машины. Автоэксперт отметил, что лучше было бы ввести прямой налоговый вычет для покупателей электромобилей, но государство решило поддержать еще и банки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне увидят сериал Богомолова «Кеша должен умереть» в первый день зимы
- Лавров: ЕС потерял 250 млрд евро из-за антироссийских санкций
- Страны G7 захотели ввести санкции против ХАМАС
- Заболеваемость туберкулёзом в РФ упала до исторического минимума
- Журова: Запад хочет, чтобы Путин запретил россиянам выступать на Олимпиаде
- Совфед одобрил закон о новом порядке расчета платы за отопление в Москве
- Шойгу: Россия и Китай не создают военный блок
- СМИ: Продажи электроники в кредит в России выросли на 70-80% за год
- СМИ: В 2035 году доля электрокаров на российском рынке достигнет 25%
- Опубликован список российских и украинских артистов, погибших в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru