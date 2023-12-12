«Перпендикулярный импорт»: Как живет алкогольная индустрия в России
Ресторатор Сергей Миронов заявил НСН, что алкогольная индустрия России пострадала из-за санкций, но на российский рынок пришли новые игроки.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заверил НСН, что алкогольная индустрия в России переформатировалась, а цены на алкоголь стабилизировались.
Российские поставщики алкоголя в 2023 году наладили параллельный импорт виски известных марок, пишет РБК. По сравнению с 2022 годом число деклараций на импорт выросло в разы, чаще всего ввозят продукцию производства британской Diageo, французской Pernod Ricard и американско-японской Beam Suntory. Сергей Миронов отметил, что помимо старых марок на российском рынке появились и новые алкогольные бренды.
«Сегодня все, что касается алкоголя, доставляется и привозится так или иначе, неважно – параллельным или перпендикулярным импортом. Все старые марки доступны, появились те, которые раньше не ввозились, тот же кубинский ром Legendario, который как бы существовал всегда, но не пользовался популярностью. Появился дополнительно новый алкоголь, но какую-то серьезную нишу он не занял», - сказал собеседник НСН.
По его словам, алкогольный рынок в России восстановился, а потребителей проблемы бизнеса никак не коснулись.
«Алкогольная индустрия однозначно пострадала из-за санкций, были большие пробелы, кто-то разорился, появились новые игроки. Индустрия переформатировалась. Рынок сначала пострадал, а потом восстановился. Для потребителя это не ощущается никак. Бренды, которые громко хлопали дверью, снова у нас продаются, цены выросли из-за курса доллара, но немного стабилизировались», - заключил ресторатор.
Ранее Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская винодельческая отрасль пока не достигла объемов, способных в полной мере удовлетворить запросы потребителя.
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