«Перпендикулярный импорт»: Как живет алкогольная индустрия в России

Российские поставщики алкоголя в 2023 году наладили параллельный импорт виски известных марок, пишет РБК. По сравнению с 2022 годом число деклараций на импорт выросло в разы, чаще всего ввозят продукцию производства британской Diageo, французской Pernod Ricard и американско-японской Beam Suntory. Сергей Миронов отметил, что помимо старых марок на российском рынке появились и новые алкогольные бренды.

«Сегодня все, что касается алкоголя, доставляется и привозится так или иначе, неважно – параллельным или перпендикулярным импортом. Все старые марки доступны, появились те, которые раньше не ввозились, тот же кубинский ром Legendario, который как бы существовал всегда, но не пользовался популярностью. Появился дополнительно новый алкоголь, но какую-то серьезную нишу он не занял», - сказал собеседник НСН.