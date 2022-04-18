Набиуллина: Российская экономика вступает в период структурных изменений
Экономика России вступает в период структурных изменений, связанных с санкциями в отношении РФ. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению годового отчета ЦБ за 2021 год.
«Наша экономика действительно вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке. Сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономик», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.
Банк России предполагает, что во II — начале III квартала экономику ожидает период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса, отмечает RT.
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