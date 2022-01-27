«Перейдём на юань». Медведев оценил возможный запрет на операции в долларах

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае запрета на совершение операций в долларах Россия сможет перейти на платежи в евро или китайских юанях, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Россия уже проводит курс на более сбалансированную валютную корзину, который предусматривает, в том числе, снижение доли долларов США в общем объёме.

«Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро... Есть юань, новая, очень перспективная, с учётом объема экономики Китая, резервная валюта», — подчеркнул Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Китай непременно станет первой экономикой мира.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
ТЕГИ:ДолларВалютаЮаньДмитрий Медведев
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