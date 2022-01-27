«Перейдём на юань». Медведев оценил возможный запрет на операции в долларах

По его словам, Россия уже проводит курс на более сбалансированную валютную корзину, который предусматривает, в том числе, снижение доли долларов США в общем объёме.

«Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро... Есть юань, новая, очень перспективная, с учётом объема экономики Китая, резервная валюта», — подчеркнул Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Китай непременно станет первой экономикой мира.