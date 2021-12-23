Путин уверен, что скоро Китай станет первой экономикой мира
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время китайская экономика, по паритету покупательной способности, больше американской.
В ходе ежегодной пресс-конференции российский лидер отметил, что в будущем Китай непременно станет первой экономикой мира.
«Пройдёт ещё 2035 год, 2050-й - Китай неизбежно станет первой экономикой мира, и по всем другим показателям», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что в России ожидается рост в 4,5 % ВВП по итогам года, сообщают «Невские новости».
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