Путин уверен, что скоро Китай станет первой экономикой мира

В ходе ежегодной пресс-конференции российский лидер отметил, что в будущем Китай непременно станет первой экономикой мира.

«Пройдёт ещё 2035 год, 2050-й - Китай неизбежно станет первой экономикой мира, и по всем другим показателям», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в России ожидается рост в 4,5 % ВВП по итогам года, сообщают «Невские новости».

