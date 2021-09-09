Переход на «Мир». Кто выиграет от повышенной комиссии на Visa

По его словам, дополнительные расходы в конечном итоге лягут на потребителей, которые в таком случае сделают выбор в пользу российской платежной системы.

«Всегда все расходы переносятся на конечного потребителя, поэтому от иллюзий по этому поводу можно избавляться. Если потребитель эту разницу почувствует, он, соответственно, будет в конкурентной среде выбирать российскую платежную систему. Это нормальная конкуренция», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее онлайн-ретейлер Wildberries ввел скидки за оплату с помощью карт, принадлежащих российским платежным системам «Мир», Система быстрых платежей (СБП), а также сервису SberPay.

