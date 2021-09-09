Переход на «Мир». Кто выиграет от повышенной комиссии на Visa

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян уверен, что дополнительные расходы магазины переложат на покупателей, а их это не устроит. 

Ухудшение условий обслуживания платежной системы Visa будет способствовать развитию российских карт, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Платежная система Visa в следующем году поднимет межбанковскую комиссию за оплату картами в магазинах. Так, с 1 февраля 2022 межбанковская комиссия за прием карт в супермаркетах увеличится с 1% до 1,3%, а крупные магазины бытовой техники и мебели, а также курьерские службы лишатся льготного тарифа.

«Это, конечно, в абсолютном выражении большие цифры для магазинов, но не самый главный экономический показатель их деятельности. Во всем надо видеть позитив. Такого рода отмена льгот и ухудшение условий обслуживания будет стимулировать развитие наших карт, в частности нашей платежной системы, карты «Мир». Если Visa считает, что может изменять условия работы с нашими клиентами, это будет способствовать работе наших платежных систем в большем объеме. Тем более что у нас потрясающая динамика развития наших платежных карт», - отметил Тосунян.
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По его словам, дополнительные расходы в конечном итоге лягут на потребителей, которые в таком случае сделают выбор в пользу российской платежной системы.

«Всегда все расходы переносятся на конечного потребителя, поэтому от иллюзий по этому поводу можно избавляться. Если потребитель эту разницу почувствует, он, соответственно, будет в конкурентной среде выбирать российскую платежную систему. Это нормальная конкуренция», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее онлайн-ретейлер Wildberries ввел скидки за оплату с помощью карт, принадлежащих российским платежным системам «Мир», Система быстрых платежей (СБП), а также сервису SberPay.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банковские КартыПлатежные Системы
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