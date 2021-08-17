Visa расследует комиссии Wildberries за оплату иностранными картами
Международная платежная система Visa изучает решение российского онлайн-ретейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными картами; в Visa подозревают компанию в дискриминации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Онлайн-магазин ввел скидки за оплату с помощью карт, принадлежащих российским платежным системам "Мир", Система быстрых платежей (СБП), а также сервису SberPay. В Wildberries пояснили, что транзакции через российские системы обходятся дешевле, тогда как комиссии международных систем могут составлять до двух процентов от суммы сделки.
При этом в зарубежных платежных системах это сочли проявлением дискриминации. "Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе", - цитирует агентство заявление компании.
"Правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными", - подчеркнули представители мировой платежной системы.
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