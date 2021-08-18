Перечислены валюты, которые рискуют рухнуть

По его словам, из-за этого могут пострадать постсоветские страны, имеющие внешние заимствования в валюте. Так, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный долг станет дороже. Ситуация будет схожа с 1998 годом. По словам эксперта, Россию кризис на этот раз не коснется из-за резервов, которые превышают размер долга.

Русецкий напомнил, что в 2018 году, когда последний раз повышались ставки в США, Аргентина и Ливан пострадали от дефолта, а в Турции начался валютный кризис.

На это раз среди пострадавших могут быть Грузия, Украина, Белоруссия, Таджикистане, Киргизия. Среди крупных развивающихся стран - Турция, Парагвай и Вьетнам.

Тем временем, США начали расследование на предмет соответствия России статусу страны с рыночной экономикой. Минпромторг ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором указаны шесть критериев отнесения экономики стран к категории рыночной.

