США пригрозили лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой

США начали расследование на предмет соответствия России статусу страны с рыночной экономикой. Соответствующее заявление американского Минторга опубликовано в официальном журнале правительства Federal Register.

Отмечается, что расследование было начато «в рамках расследования справедливой стоимости» поставляемого из РФ нитрата аммония. Минторг подчеркнул, что компании из США предоставили «достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах».

Заинтересованные стороны могут представить свои комментарии до 30 августа.

Ведомство ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором указаны шесть критериев отнесения экономики стран к категории рыночной. В частности, учитывается степень конвертируемости валюты государства в валюту других стран; степень, в которой ставки зарплаты определяются путем свободных переговоров между работниками и руководством; степень, в которой в стране разрешены совместные предприятия или другие инвестиции фирм других иностранных государств.

Кроме того, определяются степени государственной собственности или контроля над средствами производства, государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах и объемах выпуска, а также другие соответствующие факторы.

В случае несоответствия какому-либо из критериев Минторг может квалифицировать экономику страны как нерыночную и лишить Россию обретенного в 2002 году статуса.

