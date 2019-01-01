ВЦИОМ: Не понаслышке о нацпроектах знаю лишь 2% россиян

О национальных проектах, разработанных правительством России в 2018 году, хорошо знают только 2% жителей страны. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. При этом отмечается, что слышал о нацпректах каждый третий россиянин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активнее вовлекать жителей страны в реализацию национальных проектов. При этом она подчёркивала, что с ними знакомы только 44%, при этом лишь 7% понимают, что они из себя представляют.