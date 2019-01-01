ВЦИОМ: Не понаслышке о нацпроектах знаю лишь 2% россиян
О национальных проектах, разработанных правительством России в 2018 году, хорошо знают только 2% жителей страны. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. При этом отмечается, что слышал о нацпректах каждый третий россиянин.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активнее вовлекать жителей страны в реализацию национальных проектов. При этом она подчёркивала, что с ними знакомы только 44%, при этом лишь 7% понимают, что они из себя представляют.
Между тем, накануне ВЦИОМ заявил, что подавляющее большинство россиянок – а именно 71% – уверены, что отцы в состоянии ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. При этом социологи подчёркивают, что за последние два года представления россиян о роли отцов в обществе изменились несущественно. Большинство опрошенных (70% в 2019 г. и 72% в 2017 г.) верят в способность отцов ухаживать за подрастающим поколением и справляться с домашними обязанностям не хуже женщин.
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