Астахов: Пенсионный возраст продлили, теперь за молодежь взялись
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Акция «Бессмертный полк» не состоится 26 июля
Организаторы акции «Бессмертный полк» сообщили об отмене проведения шествия, намеченного на 26 июля. Решение было принято из-за эпидемиологической ситуации в регионах России. Новая дата пока не назначена.
Павел Астахов: «Сегодня весь мир живет и выживает в очень непростой ситуации. И мы стараемся всеми силами дать этой напасти достойный отпор, сохранив каждого человека. В таких условиях в целях безопасности людей, конечно, лучше воздержаться от массовых скоплений и шествий», – отметил в эфире НСН Павел Астахов.
Возраст молодежи в России могут увеличить до 35 лет
Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 до 35 лет. Такие изменения предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике в РФ.
Павел Астахов: «Мы неуклонными темпами молодеем. Пенсионный возраст продлен, теперь вот за молодежь взялись. Мне кажется, что рамки молодежного состояния можно отодвигать и дальше. Потому что и в 40, и даже в 45 лет, в наше время многие только-только начинают взрослеть. Но непонятно, почему так происходит. Или инфантилизация достигла таких масштабов, что нужно рамки детства расширять, или активное взрослое население не спешит взрослеть? Но есть и биологические факторы, которые невозможно преодолеть. Декретами, указами, кодексами ни молодость, ни жизнь не продлеваются. Они зависят от уровня здравоохранения, безопасности труда, правильного питания и здоровья», – подчеркнул он в интервью НСН.
Россияне поддерживают повышение НДФЛ для богатых
Большинство опрошенных россиян поддерживают повышение НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан с доходами больше пяти миллионов рублей в год. Об этом сообщает ВЦИОМ.
Павел Астахов: «Очевидно, что повышение НДФЛ – мера вынужденная и необходимая для поддержания бюджетных обязательств. И само по себе повышение на 2 процента по-прежнему не является критичным. Россияне все еще платят самые низкие подоходные налоги. Главным вопросом остается стабильность налогового законодательства. И сейчас важно понять, не станет ли такое повышение не последним, и постепенно не достигнет ли общеевропейского уровня налогообложения», – прокомментировал он для слушателей НСН.
Губернатор Курской области решил штрафовать неграмотных подчиненных
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил подчиненным, что будет лишать их квартальной премии за орфографические ошибки.
Павел Астахов: «Еще в советские времена ходила байка про то, как был расстрелян главный редактор газеты «Правда». Он не заметил пропущенной буквы «л» в праздничном выпуске газеты в словосочетании «верховный главнокомандующий». Слава богу, те жуткие времена прошли, поэтому не стоит пугать людей наказанием за ошибки, а лучше добиваться повышение грамотности личным примером», – подытожил в беседе с НСН Павел Астахов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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