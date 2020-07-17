Астахов: Пенсионный возраст продлили, теперь за молодежь взялись

Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Акция «Бессмертный полк» не состоится 26 июля

Организаторы акции «Бессмертный полк» сообщили об отмене проведения шествия, намеченного на 26 июля. Решение было принято из-за эпидемиологической ситуации в регионах России. Новая дата пока не назначена.

Павел Астахов: «Сегодня весь мир живет и выживает в очень непростой ситуации. И мы стараемся всеми силами дать этой напасти достойный отпор, сохранив каждого человека. В таких условиях в целях безопасности людей, конечно, лучше воздержаться от массовых скоплений и шествий», – отметил в эфире НСН Павел Астахов.

2

Возраст молодежи в России могут увеличить до 35 лет

Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 до 35 лет. Такие изменения предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике в РФ.

Павел Астахов: «Мы неуклонными темпами молодеем. Пенсионный возраст продлен, теперь вот за молодежь взялись. Мне кажется, что рамки молодежного состояния можно отодвигать и дальше. Потому что и в 40, и даже в 45 лет, в наше время многие только-только начинают взрослеть. Но непонятно, почему так происходит. Или инфантилизация достигла таких масштабов, что нужно рамки детства расширять, или активное взрослое население не спешит взрослеть? Но есть и биологические факторы, которые невозможно преодолеть. Декретами, указами, кодексами ни молодость, ни жизнь не продлеваются. Они зависят от уровня здравоохранения, безопасности труда, правильного питания и здоровья», – подчеркнул он в интервью НСН.

3

Россияне поддерживают повышение НДФЛ для богатых

Большинство опрошенных россиян поддерживают повышение НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан с доходами больше пяти миллионов рублей в год. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Павел Астахов: «Очевидно, что повышение НДФЛ – мера вынужденная и необходимая для поддержания бюджетных обязательств. И само по себе повышение на 2 процента по-прежнему не является критичным. Россияне все еще платят самые низкие подоходные налоги. Главным вопросом остается стабильность налогового законодательства. И сейчас важно понять, не станет ли такое повышение не последним, и постепенно не достигнет ли общеевропейского уровня налогообложения», – прокомментировал он для слушателей НСН.

4

Губернатор Курской области решил штрафовать неграмотных подчиненных

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил подчиненным, что будет лишать их квартальной премии за орфографические ошибки.

Павел Астахов: «Еще в советские времена ходила байка про то, как был расстрелян главный редактор газеты «Правда». Он не заметил пропущенной буквы «л» в праздничном выпуске газеты в словосочетании «верховный главнокомандующий». Слава богу, те жуткие времена прошли, поэтому не стоит пугать людей наказанием за ошибки, а лучше добиваться повышение грамотности личным примером», – подытожил в беседе с НСН Павел Астахов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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