Астахов: Пенсионный возраст продлили, теперь за молодежь взялись

Павел Астахов: «Мы неуклонными темпами молодеем. Пенсионный возраст продлен, теперь вот за молодежь взялись. Мне кажется, что рамки молодежного состояния можно отодвигать и дальше. Потому что и в 40, и даже в 45 лет, в наше время многие только-только начинают взрослеть. Но непонятно, почему так происходит. Или инфантилизация достигла таких масштабов, что нужно рамки детства расширять, или активное взрослое население не спешит взрослеть? Но есть и биологические факторы, которые невозможно преодолеть. Декретами, указами, кодексами ни молодость, ни жизнь не продлеваются. Они зависят от уровня здравоохранения, безопасности труда, правильного питания и здоровья», – подчеркнул он в интервью НСН.

