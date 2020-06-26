Режиссер-главарь ОПГ, неделя голосования по Конституции, НДФЛ для богатых
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
Приговор по громкому делу «Седьмой студии» вынес Мещанский суд Москвы.
Режиссер Кирилл Серебренников приговорен к трем годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин получил три года условно и штраф в 200 тысяч, продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф в 300 тысяч рублей. Экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум обвинение переквалифицировали с мошенничества на халатность. Ее оштрафовали на 100 тысяч рублей, но освободили от наказания из-за истечения сроков давности. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме иск Министерства культуры к фигурантам дела «Седьмой студии» и постановил взыскать 129 млн рублей с Серебренникова, Малобродского и Итина. Сторона защиты обжалует приговор, - сообщил адвокат Дмитрий Харитонов. Сам Серебренников после оглашения приговора поблагодарил всех, кто его поддерживал и верил в невиновность его и его коллег.
Апелляционный суд оставил крупнейшего американского инвестора в российскую экономику под домашним арестом,
несмотря на то, что у Майкла Калви обнаружено онкологическое заболевание. По словам самого Калви, 20 марта он был прооперирован. Врачи рекомендуют ему помимо приема препаратов ежедневные прогулки, - заявил он. Калви и нескольких его партнеров по фонду Baring Vostok обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают. Калви связывает уголовное дело против него с акционерным конфликтом.
Неделя голосования по поправкам в Конституцию стартовала 25 июня.
Основной день голосования – 1 июля, он объявлен выходным. Но в связи со вспышкой коронавируса Центризбирком внес коррективы в порядок проведения голосования: принять участие в нем можно в течение предшествующей недели, то есть с 25 по 30 июня. Предусмотрено также голосование вне избирательных участков, в том числе на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью ресурса «Мобильный избиратель».
НДФЛ для богатых будет повышен до 15%.
Увеличенная ставка будет применяться к тем, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей, но только на величину превышения этой суммы, - сообщил на этой неделе президент Владимир Путин. Глава государства объявил также о некоторых дополнительных мерах поддержки населения и экономики. Так, будет расширена программа льготной ипотеки, ещё раз по 10 тысяч рублей в июле получат семьи с детьми до 16 лет.
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