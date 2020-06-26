Режиссер-главарь ОПГ, неделя голосования по Конституции, НДФЛ для богатых

Основной день голосования – 1 июля, он объявлен выходным. Но в связи со вспышкой коронавируса Центризбирком внес коррективы в порядок проведения голосования: принять участие в нем можно в течение предшествующей недели, то есть с 25 по 30 июня. Предусмотрено также голосование вне избирательных участков, в том числе на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью ресурса «Мобильный избиратель».





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