Патрушев заявил об отсутствии дефицита икры

Дефицита красной икры в России не будет, однако цена на деликатес может быть чуть выше обычной из-за «не очень хорошей лососевой путины». Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что России скорее всего удастся избежать введения запрета на экспорт икры, пердает ТАСС.

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Цена на красную икру в магазинах в ноябре превысила 10 тысяч рублей за килограмм, заявил исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин. Он отметил, что раньше цены на икру тоже резко росли, однако они никогда не превышали 10 тысяч рублей.



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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ДефицитКрасная Икра

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