Патрушев заявил об отсутствии дефицита икры

Дефицита красной икры в России не будет, однако цена на деликатес может быть чуть выше обычной из-за «не очень хорошей лососевой путины». Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что России скорее всего удастся избежать введения запрета на экспорт икры, пердает ТАСС.