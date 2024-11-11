В России рекордно подорожала красная икра
11 ноября 202415:47
Цена на красную икру в магазинах превысила 10 тысяч рублей за килограмм, заявил исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин «Парламентской газете».
Эксперт отметил, что раньше цены на красную икру тоже резко росли, однако они никогда не превышали 10 тысяч рублей за килограмм. Обычно икра дорожала к Новому году.
Кроме того, по словам эксперта, цены на горбушу взлетели в два раза.
Ранее стало известно, что красная икра подорожает на 20% к Новому году, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru