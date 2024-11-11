В России рекордно подорожала красная икра

Цена на красную икру в магазинах превысила 10 тысяч рублей за килограмм, заявил исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин «Парламентской газете».

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Эксперт отметил, что раньше цены на красную икру тоже резко росли, однако они никогда не превышали 10 тысяч рублей за килограмм. Обычно икра дорожала к Новому году.

Кроме того, по словам эксперта, цены на горбушу взлетели в два раза.

Ранее стало известно, что красная икра подорожает на 20% к Новому году, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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